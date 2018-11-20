خادم الحرمين الشريفين يشرف حفل استقبال أهالي منطقة الجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الجوف

شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم حفل استقبال أهالي منطقة الجوف بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، ودشن عددا من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مقر الحفل أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان، ونائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي.

وقد أديت العرضة السعودية ترحيبا بمقدم الملك سلمان.

ثم عزف السلام الملكي.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مكانه في الحفل، بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة.

إثر ذلك ألقى أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان كلمة بهذه المناسبة رحب في مستهلها باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف كافة بالمقدم الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى منطقة الجوف.

وقال "هذه الزيارة المباركة تأتي ضمن زيارات خادم الحرمين الشريفين التفقدية لمناطق المملكة للالتقاء بأبنائه، عادها نقطة تحول في مسيرة منطقة الجوف بما تحمله من بشائر خير للمنطقة، ولا سيما قد حظيت - كغيرها من باقي مناطق المملكة - بالدعم والرعاية والاهتمام، ولله الحمد، حيث سيؤسس ويدشن عددا من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، وهو ما سينعكس على أهالي المنطقة وساكنيها ونهضتها.

وأشار أمير منطقة الجوف إلى جولة الملك سلمان في مختلف مناطق المملكة، والتي تؤكد حرصه أن يكون بين أبنائه المواطنين في كل هذه المناطق، والوقوف على احتياجاتهم، وتفقد أحوالهم، لافتا إلى حكمة قيادة المملكة وحنكتها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، وحتى عهدنا الزاهر الذي نعيشه في ظل خادم الحرمين الشريفين، حيث جعلوا من مسيرة التنمية أولوية لا تقبل التراجع، وتتحلى على الدوام بالطموح والاستمرارية ومواكبة كل جديد في جميع الشؤون، منوها برؤية المملكة 2030 بوصفها قفزة تنموية يسعى الجميع بجدية في مختلف القطاعات إلى تحقيق أهدافها.

ودعا أمير الجوف الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه ورخاءه ونهضته، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مجددا الترحيب بخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين في منطقة الجوف.