شكرا لقرائتكم خبر أمير الجوف: زيارة خادم الحرمين للمناطق تؤكد حرصه على متابعة شؤون المواطنين وتفقد أحوالهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - سكاكا

رحب أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف كافة بالمقدم الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى منطقة الجوف.

وقال "هذه الزيارة المباركة تأتي ضمن زيارات خادم الحرمين الشريفين التفقدية لمناطق المملكة للالتقاء بأبنائه"، عادها نقطة تحول في مسيرة منطقة الجوف بما تحمله من بشائر خير للمنطقة، ولا سيما وقد حظيت - كغيرها من باقي مناطق المملكة - بالدعم والرعاية والاهتمام، ولله الحمد، حيث سيؤسس ويدشن عددا من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، وهو ما سينعكس على أهالي المنطقة وساكنيها ونهضتها.

وأوضح الأمير بدر بن سلطان أن جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز في مختلف مناطق المملكة، وتواجده بين أبنائه في كل هذه المناطق، يؤكدان حرصه على متابعته شؤون المواطنين كافة، وتفقد أحوالهم، مشيرا إلى حكمة قيادة المملكة وحنكتها؛ مما يجعل من مسيرة التنمية أولوية لا تقبل التراجع، وتتحلى على الدوام بالطموح والاستمرارية ومواكبة كل جديد في جميع الشؤون، لافتا إلى رؤية المملكة 2030، بوصفها قفزة تنموية يسعى الجميع بجدية في مختلف القطاعات إلى تحقيق أهدافها.

ودعا أمير الجوف المولى القدير أن يحفظ الوطن وأمنه ورخاءه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ويديمهما ذخرا للوطن والمواطنين.