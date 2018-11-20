ترخيص أمانة جدة لمسجد ومبنى سكني في حديقة بحي السلامة يُغضب الأهالي

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منحت أمانة محافظة جدة رخصة بناء لمسجد ومبنى سكني في حديقة بحي السلامة شمال المحافظة، في الوقت الذي أثار هذا غضب السكان من تصرف الأمانة بالسماح بالبناء في حق مكتسب لهم، يروّحون فيه عن أنفسهم في متنفس لهم ولأبنائهم.
وهدد السكان بمقاضاة الأمانة ما لم تتراجع عن قرارها، وتلغي الرخصة وتزيل البناء وتعيد الحديقة كما هي، مشيرين إلى أن أي حي في أي مدينة له حديقة يملكها الجميع والأمانة لا يحق لها التصرف فيها إلا بتحسينها وزراعتها وتهيئتها، وفي حال رغبت بعمل أي إجراء فلا بد من وجود البديل أو مشاركة السكان في الرأي وطالب السكان بتدخل إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة لفصل ما اسموه بالنزاع القائم بينهم وبين الأمانة والعمل على إيقاف المبنى وإعادة الحديقة.
من جانب آخر، قال الناطق باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي إن الموقع المشار إليه عبارة عن مسجد وملحق به مبنى سكني صادر له رخصة بناء من أمانة جدة، وأضاف تم اعتماد تخصيص جزء من الحديقة كمسجد بناء بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
ترخيص أمانة جدة لمسجد ومبنى سكني في حديقة بحي السلامة يُغضب الأهاليعبدالله الراجحي الخليج 365 2018-11-20
منحت أمانة محافظة جدة رخصة بناء لمسجد ومبنى سكني في حديقة بحي السلامة شمال المحافظة، في الوقت الذي أثار هذا غضب السكان من تصرف الأمانة بالسماح بالبناء في حق مكتسب لهم، يروّحون فيه عن أنفسهم في متنفس لهم ولأبنائهم.
وهدد السكان بمقاضاة الأمانة ما لم تتراجع عن قرارها، وتلغي الرخصة وتزيل البناء وتعيد الحديقة كما هي، مشيرين إلى أن أي حي في أي مدينة له حديقة يملكها الجميع والأمانة لا يحق لها التصرف فيها إلا بتحسينها وزراعتها وتهيئتها، وفي حال رغبت بعمل أي إجراء فلا بد من وجود البديل أو مشاركة السكان في الرأي وطالب السكان بتدخل إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة لفصل ما اسموه بالنزاع القائم بينهم وبين الأمانة والعمل على إيقاف المبنى وإعادة الحديقة.
من جانب آخر، قال الناطق باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي إن الموقع المشار إليه عبارة عن مسجد وملحق به مبنى سكني صادر له رخصة بناء من أمانة جدة، وأضاف تم اعتماد تخصيص جزء من الحديقة كمسجد بناء بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
10:53 PM
هددوا بمقاضاة الأمانة ما لم تتراجع عن قرارها وطالبوا بتدخل إمارة مكة المكرمة
منحت أمانة محافظة جدة رخصة بناء لمسجد ومبنى سكني في حديقة بحي السلامة شمال المحافظة، في الوقت الذي أثار هذا غضب السكان من تصرف الأمانة بالسماح بالبناء في حق مكتسب لهم، يروّحون فيه عن أنفسهم في متنفس لهم ولأبنائهم.
وهدد السكان بمقاضاة الأمانة ما لم تتراجع عن قرارها، وتلغي الرخصة وتزيل البناء وتعيد الحديقة كما هي، مشيرين إلى أن أي حي في أي مدينة له حديقة يملكها الجميع والأمانة لا يحق لها التصرف فيها إلا بتحسينها وزراعتها وتهيئتها، وفي حال رغبت بعمل أي إجراء فلا بد من وجود البديل أو مشاركة السكان في الرأي وطالب السكان بتدخل إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة لفصل ما اسموه بالنزاع القائم بينهم وبين الأمانة والعمل على إيقاف المبنى وإعادة الحديقة.
من جانب آخر، قال الناطق باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي إن الموقع المشار إليه عبارة عن مسجد وملحق به مبنى سكني صادر له رخصة بناء من أمانة جدة، وأضاف تم اعتماد تخصيص جزء من الحديقة كمسجد بناء بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
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المصدر : الخليج 365
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