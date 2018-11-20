أمانات المنطقة الجنوبية: مدينتي 2018 تسعى لتحسين المشهد الحضري

محمد بن مسعود - الدمام - اجتماع للأمناء وقادة المحاور ومديري مكاتب تحقيق الرؤية

تصوير: فهد كاملي



بحث أمناء أمانات الطائف، والباحة، وعسير ونجران، وجازان وقادة المحاور ومديرو مكاتب تحقيق الرؤية من الأمانات المشاركة مبادرات الأمانات لبرنامج " مدينتي 2018" التي تعمل لتطبيقه وزارة الشؤون البلدية والقروية، واستضافت أمانة منطقة جازان، بحضور مدير التخطيط الحضري بمركز تحقيق الأهداف بالوزارة الدكتور إبراهيم البطحي.

وفي بداية الاجتماع ألقى أمين منطقة جازان المهندس نايف بن مناحي بن سعيدان , كلمة رحب فيها بالحضور، موضحاً أن الاجتماع يهدف إلى الرقي بالعمل البلدي وتطويره لمواكبة الخطط الطموحة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وفق رؤية 2030 , متمنياً أن يخرج هذا الاجتماع بالنتائج المرجوة منه، واستعرض مدير برنامج مدينتي 2018 المهندس عبدالرحمن العروان، أجندة الاجتماع وذلك بعرض برنامج الاجتماع التفصيلي.

بدوره أشار مدير التخطيط الحضري بمركز تحقيق الأهداف بالوزارة إلى أن برنامج " مدينتي 2018" يأتي في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، ويمثل هذا البرنامج خطة القطاع البلدي بكافة مكوناته، لتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع يشهده المواطن والمقيم والزائر في حياتهم اليومية بمختلف مدن ومحافظات ومناطق المملكة، من خلال تسهيل الإجراءات والتعاملات للمستفيدين من الخدمات البلدية المقدمة.



عقب ذلك بدأت أمانات الطائف، والباحة، وعسير ونجران، وجازان بعرض إنجازاتها في المحاور الرئيسة للبرنامج , وفي مقدمتها محور الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ومحور تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية ومحور الاستدامة المالية والتخصيص ومحور صحة البيئة والرقابة.

و انطلقت ورش العمل حيث جرى توزيع جميع الحاضرين من الوزارة والأمانات على فرق عمل لمناقشة جميع تفاصيل محاور البرنامج وخطة عمل نهاية الربع الرابع من العام 2018م شملت " الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين المشهد الحضري والاستدامة المالية والتخصيص وصحة البيئة والرقابة والتحول الرقمي والتفاعل مع المواطنين ومكاتب تحقيق الرؤية وقياس الأداء وتسريع أعمال لجان المشتريات.

