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محمد بن مسعود - الدمام - لتوفير وجبة إفطار مجانية للطلاب المحتاجين عقدت جمعية البر الخيرية بثلاثاء الخرم بني عيسى بمحافظة القنفذة، شراكة مجتمعية مع مدارس البنين والبنات بالمركز وذلك لدعم "مشروع إفطار الطلاب والطالبات المحتاجين" لعام ١٤٣٩/١٤٤٠ ووقعت الشراكات مع قادة المدارس بحضور رئيس مركز ثلاثاء الخرم عبدالله الحسني وأعضاء مجلس إدارة الجمعية العمومية.

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية مضحي العيسى الذي بيّن أن تلك المبادرة تهدف لتوفير وجبة إفطار مجانية للطلاب ذوي الظروف المادية بجميع مدارس المركز بنين وبنات. بر ثلاثاء الخرم تعقد شراكات مع مدارس التعليم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-20 عقدت جمعية البر الخيرية بثلاثاء الخرم بني عيسى بمحافظة القنفذة، شراكة مجتمعية مع مدارس البنين والبنات بالمركز وذلك لدعم "مشروع إفطار الطلاب والطالبات المحتاجين" لعام ١٤٣٩/١٤٤٠ ووقعت الشراكات مع قادة المدارس بحضور رئيس مركز ثلاثاء الخرم عبدالله الحسني وأعضاء مجلس إدارة الجمعية العمومية.

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية مضحي العيسى الذي بيّن أن تلك المبادرة تهدف لتوفير وجبة إفطار مجانية للطلاب ذوي الظروف المادية بجميع مدارس المركز بنين وبنات. 20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440 10:35 PM لتوفير وجبة إفطار مجانية للطلاب المحتاجين لتوفير وجبة إفطار مجانية للطلاب المحتاجين عقدت جمعية البر الخيرية بثلاثاء الخرم بني عيسى بمحافظة القنفذة، شراكة مجتمعية مع مدارس البنين والبنات بالمركز وذلك لدعم "مشروع إفطار الطلاب والطالبات المحتاجين" لعام ١٤٣٩/١٤٤٠ ووقعت الشراكات مع قادة المدارس بحضور رئيس مركز ثلاثاء الخرم عبدالله الحسني وأعضاء مجلس إدارة الجمعية العمومية.

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية مضحي العيسى الذي بيّن أن تلك المبادرة تهدف لتوفير وجبة إفطار مجانية للطلاب ذوي الظروف المادية بجميع مدارس المركز بنين وبنات. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، بر ثلاثاء الخرم تعقد شراكات مع مدارس التعليم ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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