استمرار التسجيل في البرنامج التدريبي "أتقن" لـ"تقنية البنات" بمكة

محمد بن مسعود - الدمام - يمنح شهادات معتمدة في صيانة أجهزة الحاسب الآلي وتصفيف الشعر وإدارة الفعاليات

أعلنت الكلية التقنية للبنات بمكة - ممثلة في مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر - استمرار التسجيل في برامج مبادرة التدريب المجتمعي "أتقن"، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضحت الكلية أن مدة البرنامج أربعة أيام، تشتمل على 16 ساعة تدريبية، ويعطي شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. مشيرة إلى أن التخصصات المتاحة في برنامج "أتقن" هي: صيانة أجهزة الحاسب الآلي، والدعم الفني، وإدارة الفعاليات والمناسبات، والتجميل وتصفيف الشعر، ومقدمة في مايكروسوفت وأوفيس.

واشترطت الكلية للقبول في البرنامج التسجيل عبر الرابط الآتي:.CTC.TVTC.GOV.SA وطلب الالتحاق بالبرنامج المطلوب، وألا يقل عمر المتقدمة عن 10 سنة، وأن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، إضافة إلى إحضار صورة من الهوية الوطنية الشخصية عند التسجيل، ودفع رسوم البرنامج، مع ملاحظة التسجيل في البرنامج (فترة صباحية) من الـ8 صباحًا إلى الـ4 مساء.