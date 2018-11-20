بالفيديو.. الملك سلمان يتفاعل مع العرضة في احتفال أهالي الجوف باستقباله

محمد بن مسعود - الدمام - خادم الحرمين لوح بعصاه في الهواء للمؤدين

وثَّق مقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعُل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع مظاهر استقبال أهالي الجوف له – حفظه الله – مساء اليوم (الثلاثاء)، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأظهر الفيديو تفاعُل الملك سلمان مع العرضة، وتلويحه بعصاه في الهواء للمؤدين. كما أظهر ابتهاجه بأجواء استقبال أهالي منطقة الجوف له.

وكان الملك سلمان قد وصل مساء اليوم إلى منطقة الجوف، وفور وصوله – رعاه الله - إلى مطار الجوف كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما كان في استقباله الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف. زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الجوف جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة