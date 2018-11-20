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انت الان تتابع بالفيديو.. الملك سلمان يتفاعل مع العرضة في احتفال أهالي الجوف باستقباله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وثَّق مقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعُل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع مظاهر استقبال أهالي الجوف له – حفظه الله – مساء اليوم (الثلاثاء)، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأظهر الفيديو تفاعُل الملك سلمان مع العرضة، وتلويحه بعصاه في الهواء للمؤدين. كما أظهر ابتهاجه بأجواء استقبال أهالي منطقة الجوف له.
وكان الملك سلمان قد وصل مساء اليوم إلى منطقة الجوف، وفور وصوله – رعاه الله - إلى مطار الجوف كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما كان في استقباله الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف. زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الجوف جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة
بالفيديو.. الملك سلمان يتفاعل مع العرضة في احتفال أهالي الجوف باستقبالهمحمد صبح الخليج 365 2018-11-20
وثَّق مقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعُل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع مظاهر استقبال أهالي الجوف له – حفظه الله – مساء اليوم (الثلاثاء)، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأظهر الفيديو تفاعُل الملك سلمان مع العرضة، وتلويحه بعصاه في الهواء للمؤدين. كما أظهر ابتهاجه بأجواء استقبال أهالي منطقة الجوف له.
وكان الملك سلمان قد وصل مساء اليوم إلى منطقة الجوف، وفور وصوله – رعاه الله - إلى مطار الجوف كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما كان في استقباله الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
10:22 PM
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
10:56 PM
خادم الحرمين لوح بعصاه في الهواء للمؤدين
وثَّق مقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعُل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع مظاهر استقبال أهالي الجوف له – حفظه الله – مساء اليوم (الثلاثاء)، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأظهر الفيديو تفاعُل الملك سلمان مع العرضة، وتلويحه بعصاه في الهواء للمؤدين. كما أظهر ابتهاجه بأجواء استقبال أهالي منطقة الجوف له.
وكان الملك سلمان قد وصل مساء اليوم إلى منطقة الجوف، وفور وصوله – رعاه الله - إلى مطار الجوف كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما كان في استقباله الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف.
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المصدر : الخليج 365
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