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محمد بن مسعود - الدمام - خادم الحرمين الشريفين يُشرف حفل استقبال أهالي منطقة الجوف وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-20 شرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة الجوف بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، ودشن -أيده الله- عددًا من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. 20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440 10:19 PM اخر تعديل 20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440 10:55 PM دشن عددًا من المشروعات التنموية بالمنطقة دشن عددًا من المشروعات التنموية بالمنطقة شرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة الجوف بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، ودشن -أيده الله- عددًا من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، خادم الحرمين الشريفين يُشرف حفل استقبال أهالي منطقة الجوف ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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