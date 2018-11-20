تقاسما المستوى شوطاً بشوط.. "الأخضر" يتعادل مع الأردن ودياً

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم مرحلة إعداده الثالثة لكأس آسيا

ساد التعادل الإيجابي بهدف لمثله المواجهة الودية التي جمعت المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمستضيفه المنتخب الأردني في ختام المرحلة الثالثة في إطار تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا 2019 المقرر إقامتها بدولة الإمارات يناير المقبل.

بدأ الشوط الأول بسيطرة مطلقة للمنتخب السعودي استمرت طيلة مجريات الشوط دون فاعلية هجومية مع محاولات خجولة للمنتخب الأردني على مرمى العويس لينتهي الشوط الأول سلبياً أداء ونتيجة.

مع انطلاقة الشوط الثاني زج مدرب المنتخب السعودي عبدالرحمن غريب بديلاً عن هارون كمارا واستمرت سيطرة المنتخب السعودي مع تحسن طفيف في مستوى المنتخب الأردني لاسيما بناء الهجمة دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الأخضر في الربع الساعة الأولى.

وعند الدقيقة 58 أشرك السيد بيتزي فهد المولد بديلاً عن عبدالعزيز البيشي والذي تمكن من إحراز هدف المنتخب السعودي الأول من اللمسة الأولى بعد عمل كبير قام به هتان باهبري من الجهة اليمنى وحضرها على طبق من ذهب داخل المنطقة سددها المولد مباشرة في حلق المنتخب الأردني.

وبعد مرور عشر دقائق أدرك أحمد سمير التعادل لمنتخب بلاده بعد متابعته لكرة عائدة من محمد العويس أكملها برأسه في الشباك وذلك في الدقيقة 70 من زمن المواجهة لتنتهي المواجهة بهدف لكل منتخب.

