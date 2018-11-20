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محمد بن مسعود - الدمام - قال الصحفي الروماني إيمانويل روسو أن النصر يفاضل في الوقت الحالي بين ثلاثة مدربين كلاهما برتغالي الجنسية .
وقال الصحفي في تغريدات له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن المدير الفني لنادي الشباب ، المدرب سوموديكا قال أن مدرب النصر القادم سيكون واحد من فيتور بيريرا أو ليوناردو جارديم أو فيلاش بواش .
وأوضح الصحفي الروماني أن معلومات مدرب الشباب سوموديكا قداستقاها من المدير الفني للهلال خورخي خيسوس .
وبحسب مصادر خاصة لـ "الخليج 365" فإن مفاوضات النصر مع جارديم حتى الآن لا تزال متعثرة بسبب رفض المدرب التواجد في المنطقة العربية .
مدرب الهلال يكشف لمدرب الشباب .. النصر يفاضل بين ثلاثة مدربين برتغاليين !محمد السيّد الخليج 365 2018-11-20
قال الصحفي الروماني إيمانويل روسو أن النصر يفاضل في الوقت الحالي بين ثلاثة مدربين كلاهما برتغالي الجنسية .
وقال الصحفي في تغريدات له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن المدير الفني لنادي الشباب ، المدرب سوموديكا قال أن مدرب النصر القادم سيكون واحد من فيتور بيريرا أو ليوناردو جارديم أو فيلاش بواش .
وأوضح الصحفي الروماني أن معلومات مدرب الشباب سوموديكا قداستقاها من المدير الفني للهلال خورخي خيسوس .
وبحسب مصادر خاصة لـ "الخليج 365" فإن مفاوضات النصر مع جارديم حتى الآن لا تزال متعثرة بسبب رفض المدرب التواجد في المنطقة العربية .
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
10:13 PM
قال الصحفي الروماني إيمانويل روسو أن النصر يفاضل في الوقت الحالي بين ثلاثة مدربين كلاهما برتغالي الجنسية .
وقال الصحفي في تغريدات له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن المدير الفني لنادي الشباب ، المدرب سوموديكا قال أن مدرب النصر القادم سيكون واحد من فيتور بيريرا أو ليوناردو جارديم أو فيلاش بواش .
وأوضح الصحفي الروماني أن معلومات مدرب الشباب سوموديكا قداستقاها من المدير الفني للهلال خورخي خيسوس .
وبحسب مصادر خاصة لـ "الخليج 365" فإن مفاوضات النصر مع جارديم حتى الآن لا تزال متعثرة بسبب رفض المدرب التواجد في المنطقة العربية .
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المصدر : الخليج 365
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