مدرب الهلال يكشف لمدرب الشباب .. النصر يفاضل بين ثلاثة مدربين برتغاليين !

محمد بن مسعود - الدمام - قال الصحفي الروماني إيمانويل روسو أن النصر يفاضل في الوقت الحالي بين ثلاثة مدربين كلاهما برتغالي الجنسية .

وقال الصحفي في تغريدات له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن المدير الفني لنادي الشباب ، المدرب سوموديكا قال أن مدرب النصر القادم سيكون واحد من فيتور بيريرا أو ليوناردو جارديم أو فيلاش بواش .

وأوضح الصحفي الروماني أن معلومات مدرب الشباب سوموديكا قداستقاها من المدير الفني للهلال خورخي خيسوس .

وبحسب مصادر خاصة لـ "الخليج 365" فإن مفاوضات النصر مع جارديم حتى الآن لا تزال متعثرة بسبب رفض المدرب التواجد في المنطقة العربية .

