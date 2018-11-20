شاهد .. كيف رحب شيخ قبيلة بني عطية بولي العهد أثناء تشرفه بزيارته

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تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع اليوم (الثلاثاء)، مقطع فيديو يوثق زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى شيخ قبيلة بني عطية الشيخ جزاع بن كريم العطيات العطوي وإخوانه في تبوك.
وأظهر الفيديو ترحيبًا حارًا من قِبل شيخ قبيلة وإخوانه بزيارة ولي العهد، وإعرابه عن ابتهاج وسعادة أهالي منطقة تبوك بالزيارة التاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز للمنطقة.
وعقب الزيارة قاد الأمير محمد بن سلمان سيارته، مغادرًا منزل شيخ قبيلة بني عطية.
شاهد .. كيف رحب شيخ قبيلة بني عطية بولي العهد أثناء تشرفه بزيارتهمحمد صبح الخليج 365 2018-11-20
تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع اليوم (الثلاثاء)، مقطع فيديو يوثق زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى شيخ قبيلة بني عطية الشيخ جزاع بن كريم العطيات العطوي وإخوانه في تبوك.
وأظهر الفيديو ترحيبًا حارًا من قِبل شيخ قبيلة وإخوانه بزيارة ولي العهد، وإعرابه عن ابتهاج وسعادة أهالي منطقة تبوك بالزيارة التاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز للمنطقة.
وعقب الزيارة قاد الأمير محمد بن سلمان سيارته، مغادرًا منزل شيخ قبيلة بني عطية.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
09:40 PM
"العطيات" أعرب عن ابتهاج الأهالي بالزيارة التاريخية للملك سلمان للمنطقة
تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع اليوم (الثلاثاء)، مقطع فيديو يوثق زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى شيخ قبيلة بني عطية الشيخ جزاع بن كريم العطيات العطوي وإخوانه في تبوك.
وأظهر الفيديو ترحيبًا حارًا من قِبل شيخ قبيلة وإخوانه بزيارة ولي العهد، وإعرابه عن ابتهاج وسعادة أهالي منطقة تبوك بالزيارة التاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز للمنطقة.
وعقب الزيارة قاد الأمير محمد بن سلمان سيارته، مغادرًا منزل شيخ قبيلة بني عطية.
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المصدر : الخليج 365
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