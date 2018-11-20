السعودية اليوم / الديوان الملكي : وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود

عام / الديوان الملكي : وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود
الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018م واس
صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :
" بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غدٍ الأربعاء الموافق 13 / 3 / 1440هـ ، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
22:54ت م
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