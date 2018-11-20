السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يُشرف حفل استقبال أهالي منطقة الجوف

عام / خادم الحرمين الشريفين يُشرف حفل استقبال أهالي منطقة الجوف

الجوف 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة الجوف بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، ودشن - أيده الله - عدداً من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف.

وقد أديت العرضة

ثم عزف السلام الملكي.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - مكانه في الحفل، بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

// يتبع //

22:07ت م

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الجوف 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسشرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة الجوف بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، ودشن - أيده الله - عدداً من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف.وقد أديت العرضة السعودية ترحيبًا بمقدم الملك المفدى.ثم عزف السلام الملكي.وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - مكانه في الحفل، بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.// يتبع //22:07ت م0310

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