السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة

عام / أمطار على منطقة الباحة

الباحة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على محافظة العقيق بمنطقة الباحة, شملت مركزي جرب وكراء الحائط التابعين لمحافظة العقيق .

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:04ت م

0309



الباحة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على محافظة العقيق بمنطقة الباحة, شملت مركزي جرب وكراء الحائط التابعين لمحافظة العقيق .جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //22:04ت م0309

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