السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يزور عدداً من المواقع الأثرية بالمحافظة

الدوامي 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسزار محافظ الدوادمي رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة زيد بن محمد آل حسين اليوم، عددًا من المواقع الأثرية بالمحافظة، يرافقه مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمحافظة عبدالله العتيبي، ومدير عام فرع وزارة الزراعة والمياه بالمحافظة المهندس منصور الكثيري، ورئيس بلدية الدوادمي المهندس عادل الشهري.وبدأت الزيارة بموقع صفاقة الأثري، الذي يعد ثاني أقدم موقع أثري في المملكة للاستيطان البشري، ويعود إلى العصر الحجري .بعد ذلك زار المحافظ مركز ماسل، والتقى رئيس المركز عبدالمحسن بن غائب بن عقيل، واطلع على عدد من المواقع الأثرية في جبل ماسل، التي تحوي عددًا من النقوش الأثرية التاريخية التي تعود للقرن الخامس والسادس الميلادي، بالإضافة إلى رسومات صخرية.وقدم مدير مكتب السياحة بالمحافظة شرحًا عن تلك المواقع وأهميتها من الناحية التاريخية، كما تم مناقشة فكرة إقامة منتزه بيئي في وداي غريب بمركز ماسل؛ نظرًا لجغرافية المكان وبيئته الجاذبة.وأشاد المحافظ خلال الزيارة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في اكتشاف المواقع الأثرية وتأهيلها والعناية بالتراث الحضاري للمملكة.// انتهى //21:55ت م0308