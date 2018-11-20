السعودية اليوم / مدير جامعة الجوف: زيارة خادم الحرمين الشريفين تجسد النموذج السعودي في الحكم والقيادة

عام / مدير جامعة الجوف: زيارة خادم الحرمين الشريفين تجسد النموذج السعودي في الحكم والقيادة

سكاكا 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

أكد معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل محمد البشري أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمنطقة الجوف تجسد النموذج السعودي في الحكم والقيادة والإدارة للتواصل بين القائد والشعب، وقد درجت عليه القيادة الفذة لبلادنا العزيزة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- ، فمن المعروف تاريخيًا أن ملوك هذه البلاد لا يتوانون عن زيارة المناطق، والالتقاء بالأهالي، والتواصل المباشر معهم، وتلمس احتياجاتهم وطموحاتهم، وتذليل الصعاب أمام متطلباتهم، ودعم المشروعات التنموية التي تستهدف راحتهم واستقرارهم.

وقال الدكتور البشري في تصريح لوكالة الأنباء

وأوضح معاليه أن زيارة الملك المفدى لمنطقة الجوف تكتسب أهمية كبرى، تنطلق من رؤية 2030، ومحورها: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وستنعكس هذه الزيارة التاريخية -بإذن الله- على تحقيق هذه المحاور، وما تتضمن من أهداف على منطقة الجوف، من حيث تدشين العديد من المشروعات والمبادرات التنموية، ووضع حجر الأساس لمشروعات ومبادرات قادمة -بإذن الله-، وكل ذلك يصب في الاتجاه المرسوم لتحقيق هذه الرؤية الشاملة المباركة.

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21:47ت م

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سكاكا 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأكد معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل محمد البشري أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمنطقة الجوف تجسد النموذج السعودي في الحكم والقيادة والإدارة للتواصل بين القائد والشعب، وقد درجت عليه القيادة الفذة لبلادنا العزيزة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- ، فمن المعروف تاريخيًا أن ملوك هذه البلاد لا يتوانون عن زيارة المناطق، والالتقاء بالأهالي، والتواصل المباشر معهم، وتلمس احتياجاتهم وطموحاتهم، وتذليل الصعاب أمام متطلباتهم، ودعم المشروعات التنموية التي تستهدف راحتهم واستقرارهم.وقال الدكتور البشري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :" إن منطقة الجوف موعودة -بإذن الله- بالمزيد من التنمية، وقد تهيأ لها بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومجتمع حيوي طموحه يصل عنان السماء، وديدنه الولاء والانتماء وحب العطاء.وأوضح معاليه أن زيارة الملك المفدى لمنطقة الجوف تكتسب أهمية كبرى، تنطلق من رؤية 2030، ومحورها: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وستنعكس هذه الزيارة التاريخية -بإذن الله- على تحقيق هذه المحاور، وما تتضمن من أهداف على منطقة الجوف، من حيث تدشين العديد من المشروعات والمبادرات التنموية، ووضع حجر الأساس لمشروعات ومبادرات قادمة -بإذن الله-، وكل ذلك يصب في الاتجاه المرسوم لتحقيق هذه الرؤية الشاملة المباركة.// انتهى //21:47ت م0306

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