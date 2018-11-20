السعودية اليوم / أمير الجوف: زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة نقطة تحول بما تحمله من بشائر الخير

سكاكا 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسرحب صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف كافة بالمقدم الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى منطقة الجوف.وقال سموه :"هذه الزيارة المباركة تأتي ضمن زيارات خادم الحرمين الشريفين –أيده الله - التفقدية لمناطق المملكة للالتقاء بأبنائه"، عادّها نقطة تحول في مسيرة منطقة الجوف بما تحمله من بشائر خير للمنطقة، لاسيما وقد حظيت -كغيرها من باقي مناطق المملكة- بالدعم والرعاية والاهتمام ولله الحمد، حيث سيؤسس ويدشن –رعاه الله- عددًا من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، وهو ما سينعكس على أهالي المنطقة وساكنيها ونهضتها.وأوضح الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أن جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مختلف مناطق المملكة، وتواجده بين أبنائه في كل هذه المناطق، يؤكد حرصه -أيده الله- على متابعته شؤون المواطنين كافة، وتفقد أحوالهم، مشيرًا إلى حكمة قيادة المملكة وحنكتها؛ مما يجعل من مسيرة التنمية أولوية لا تقبل التراجع، وتتحلى على الدوام بالطموح والاستمرارية ومواكبة كل جديد في جميع الشؤون، لافتًا الانتباه إلى رؤية المملكة ٢٠٣٠ بوصفها قفزة تنموية يسعى الجميع بجدية في مختلف القطاعات إلى تحقيق أهدافها.ودعا سمو أمير الجوف المولى القدير أن يحفظ الوطن وأمنه ورخاءه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديمهما ذخرًا للوطن والمواطنين.// انتهى //21:46ت م0304