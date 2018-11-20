السعودية | ولي العهد يترأس في المنطقة الشمالية إيجازاً عن الاستعداد القتالي والجاهزية العملياتية والتدريبية للقطاع الشمالي

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يترأس في المنطقة الشمالية إيجازاً عن الاستعداد القتالي والجاهزية العملياتية والتدريبية للقطاع الشمالي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:07 مساءً, 20 نوفمبر 2018 م
المناطق - واس
قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم بزيارة لقاعدة الملك فيصل الجوية في المنطقة الشمالية.
وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مركز العمليات بالقاعدة صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع وعدد من كبار المسؤولين.
وترأس سمو ولي العهد إيجازاً تم خلاله اطلاع سموه على الاستعداد القتالي والجاهزية العملياتية والتدريبية للقطاع الشمالي من أطقم جوية وفنية وطائرات ومعدات، كما اطلع سموه على أهم منجزات القاعدة الجوية لعام ( 1439هـ ).
وفي نهاية الإيجاز قدم سموه شكره وتقديره لمنسوبي قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي على ما يقدمونه لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.
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