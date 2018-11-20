شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جامعة الجوف: المنطقة موعودة بمزيد من التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل محمد البشري أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمنطقة الجوف تجسد النموذج السعودي في الحكم والقيادة والإدارة للتواصل بين القائد والشعب، ودرجت عليه القيادة الفذة لبلادنا العزيزة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله.

وتابع: "من المعروف تاريخيًا أن ملوك هذه البلاد لا يتوانون عن زيارة المناطق، والالتقاء بالأهالي، والتواصل المباشر معهم، وتلمس احتياجاتهم وطموحاتهم، وتذليل الصعاب أمام متطلباتهم، ودعم المشروعات التنموية التي تستهدف راحتهم واستقرارهم".

وقال الدكتور البشري، إن منطقة الجوف موعودة -بإذن الله- بالمزيد من التنمية، وقد تهيأ لها بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومجتمع حيوي طموحه يصل عنان السماء، وديدنه الولاء والانتماء وحب العطاء.

وأوضح أن زيارة الملك المفدى لمنطقة الجوف تكتسب أهمية كبرى، تنطلق من رؤية 2030، ومحورها: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وستنعكس هذه الزيارة التاريخية -بإذن الله- على تحقيق هذه المحاور، وما تتضمن من أهداف على منطقة الجوف، من حيث تدشين العديد من المشروعات والمبادرات التنموية، ووضع حجر الأساس لمشروعات ومبادرات قادمة -بإذن الله-، وكل ذلك يصب في الاتجاه المرسوم لتحقيق هذه الرؤية الشاملة المباركة.