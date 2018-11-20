شكرا لقرائتكم الإسكان تُخصص أكثر من 16 ألف خيار سكني وتمويلي في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشفت وزارة الإسكان عن تخصيص 16.151 خيارًا سكنيًا وتمويليًا للمستفيدين في منطقة تبوك، وذلك في برنامج “سكني” منذ انطلاقه العام الماضي وحتى الدفعة الحادية عشر منتصف الشهر الجاري، مشيرةً إلى أن ذلك يسهم في تلبية احتياج سكان المنطقة من المواطنين والمواطنات المدرجين على قوائم الوزارة.

وذكرت الوزارة أن المشاريع تضم عددًا من المشروعات السكنية الجاهزة والأراضي المطورة، من بينها مشروع “إسكان تبوك”، ومشروع الأراضي الوزارية الجاهزة للتسليم بمحافظة حقل واللذين دشنهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم خلال زيارته لمنطقة تبوك، إذ يوفّر مشروع “إسكان تبوك” 901 فيلا جاهزة للتسليم ضمن مشروع سكني متكامل، فيما يتيح مشروع الأراضي المطورة في محافظة حقل 230 أرضًا سكنيةً، بإجمالي يتجاوز 407 ملايين ريال، إذ تتميز هذه المشاريع بتكامل البنية التحتية من مياه وكهرباء، وأرصفة وإنارة، وصرف صحي، كما أنها تمتاز بوجود المساجد، والمرافق العامة من مسطحات خضراء وحدائق، وتخصيص مواقع للجهات الحكومية الخدمية لإنشاء المراكز الصحية والمدارس والمراكز الأخرى بحسب متطلبات كل مشروع.

وأوضحت الوزارة أنه قد خُصصتْ في الدفعات السابقة من برنامج “سكني” 2.073 وحدةً سكنيةً جاهزةً تتوزع في مشروعات وزارة الإسكان التي تشمل معظم محافظات المنطقة،

إضافة إلى 6.354 وحدات سكنية تحت الإنشاء، كما خَصص البرنامج 6.337 قرضًا عقاريًا مدعوم الأرباح بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأشارت إلى أن برنامج “سكني” قد قدم 1.387 أرضًا مجانيةً تتوزع في مختلف مراكز منطقة تبوك ومحافظاتها، مبينة أن هذا الخيار يتيح للمواطنين فرصة الحصول على أرض مطورة للراغبين في بناء منازلهم، كما أن البرنامج يتيح المواطنين كافة فرصة شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو “البناء الذاتي” لمن يمتلكون أراضي، والحصول على قرض عقاري يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وذلك من خلال صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

كما أعلنت وزارة الإسكان خلال الدفعات السابقة من برنامج “سكني” عن تخصيص عدد من الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين في منطقة تبوك، تشمل: إطلاق مشروعات الفلل الجاهزة التي تأتي ضمن مشروعات الوزارة، وهي: 3 مشروعات سكنية متكاملة الخدمات، توفر 2142 فيلا سكنية بمساحة 500 متر مربع للفيلا، وتتميز هذه المشروعات بتكامل البينية التحتية والمرافق العامة.

كما سبق الإعلان عن ثلاثة مشروعات سكنية “تحت الإنشاء” بالشراكة مع القطاع الخاص في منطقة تبوك، وإتاحتها للمستفيدين في برنامج “سكني” خلال الدفعات السابقة في مرحلتيه الأولى والثانية، حيث يضم مشروع إسكان تبوك “بساتين تبوك” 812 وحدة سكنية، فيما يوفر مشروع “درة تبوك” 1.056 وحدة سكنية من نوع شقق، كذلك مشروع “واحة تبوك” الذي يوفر بدوره 274 وحدة متمثلة في شقق سكنية ، وأطلقت هذه المشروعات في مراحل سابقة من برنامج “سكني؛ لتمكين الأسر في المنطقة من الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة تلبي رغباتهم.

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