شكرا لقرائتكم تجربة مثيرة للراجحي يسردها لأول مرة عن الروبيان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد رجل الأعمال سليمان الراجحي أنه قد يحتاج البعض إلى تعلم مهنة جديدة عليه، ساردًا تجربة خاضها في هذا الشأن.

وكشف الراجحي: “من باب تبادل التجارب، فقد قمنا بتأسيس المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، دخلنا وليس لنا خبرة في زراعة الروبيان، فكان لابد من التعلم، أخذت جولة على دول عديدة تهتم بزراعة الروبيان، وخرجنا بفكرة محلية؛ حتى أصبح المشروع من أكبر مزارع الروبيان في العالم”.

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