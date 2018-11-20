شكرا لقرائتكم ولي العهد يغادر تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم منطقة تبوك.

وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية في منطقة تبوك.

وقد غادر بمعية سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

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