شكرا لقرائتكم ترامب: أمريكا ستبقي على شراكتها الراسخة مع السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكًا راسخًا للسعودية.

وأضاف ترامب أن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل تقييم المعلومات بشأن وفاة متابعات الخليج 365 السعودي جمال خاشقجي في القنصلية لدى إسطنبول.

وأكد أن إيران مسؤولة عن الحرب في اليمن وتسعى لزعزعة استقرار المنطقة العربية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قضية وفاة متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا أخذت أكبر من حجمها الذي تستحقه مستغربًا في الوقت نفسه من الاهتمام الزائد من قبل بعض الأشخاص في إدارته بهذه القضية.

وسأل ترامب مساعديه خلال جلسة استشارية في البيت الأبيض عن الاهتمام الزائد الذي تعيره الإدارة الأمريكية لقضية خاشقجي الذي لم يكن مواطنًا أمريكيًّا بالأصل.

واعترف ترامب خلال جلسة استشارية مع مساعديه أن قضية خاشقجي أصبحت أكبر من حجمها وأثارت الرأي العام الدولي والعالمي بشكل لا تستأهل كل هذا الضجيج الإعلامي حولها.

كما اعترف ترامب أن مبالغة الناس بقضية الصحفي خاشقجي هي سخافة بحد ذاتها؛ لأن قتل شخص واحد لا يعني شيئًا أمام أفعال وانتهاكات السلطات في دول أخرى ضد شعوبها.

لماذا يطلب حساب متابعات الخليج 365 المرفقات من متقدمين والبعض الآخر لا؟!



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