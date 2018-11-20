شكرا لقرائتكم ولي العهد يترأس إيجازًا عن الاستعداد القتالي والجاهزية العملياتية في الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم بزيارة لقاعدة الملك فيصل الجوية في المنطقة الشمالية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مركز العمليات بالقاعدة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع وعدد من كبار المسؤولين.



وترأس ولي العهد إيجازًا تم خلاله اطلاع سموه على الاستعداد القتالي والجاهزية العملياتية والتدريبية للقطاع الشمالي من أطقم جوية وفنية وطائرات ومعدات، كما اطلع على أهم منجزات القاعدة الجوية لعام (1439هـ).

وفي نهاية الإيجاز قدم ولي العهد شكره وتقديره لمنسوبي قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي على ما يقدمونه لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

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