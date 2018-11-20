شكرا لقرائتكم شاهد.. لقطات مغادرة الملك سلمان تبوك متوجهًا إلى الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم منطقة تبوك، متوجهًا إلى منطقة الجوف.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد استقبل اليوم أهالي منطقة تبوك، ودشن ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وبلغ عدد المشاريع التي تم تدشينها ووضع حجر الأساس لها في منطقة تبوك 151 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 11.835.353.416 ريالًا وجاءت على النحو التالي :

– الهيئة العامة للسياحة للتراث الوطني 11 مشروعًا بقيمة إجمالية 98.307.444 ريالًا.

ـ- وزارة الشؤون البلدية والقروية 69 مشروعًا بقيمة إجمالية 757.757.355 ريالًا.

-ـ وزارة البيئة والمياه والزراعة فقد بلغت 21 مشروعاً بقيمة إجمالية 1.492.642.931 ريالًا.

– وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مشروعين لهيئة المدن الصناعية بقيمة إجمالية 45.858.325 ريال بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع لإدارة الكهرباء التي بلغت 4.943.000.000 ريال.

– وزارة الإسكان اثنان بقيمة إجمالية 407.807.439 ريالًا.

– وزارة التعليم 11 مشروعًا منها ستة مشروعات تعليمة وخمس مشروعات لجامعة تبوك بقيمة إجمالية 1.582.881.399 ريالًا.

– وزارة النقل 16 مشروعًا بقيمة إجمالية 1.631.006.967 ريالاً أما الهيئة العامة للموانئ فقد بلغت 18 مشروعًا بقيمة إجمالية 876.091.556 ريالًا.

لماذا يطلب حساب متابعات الخليج 365 المرفقات من متقدمين والبعض الآخر لا؟!



وزير العدل يوجه محكمة التنفيذ في تبوك بسرعة إنفاذ توجيه الملك



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.