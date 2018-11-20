شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يرأس اجتماع جائزة جدة للمعلم المتميز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

ترأّس الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس مجلس جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز، اليوم (الثلاثاء)، اجتماع الجائزة بحضور المؤسسين ومدير عام تعليم جدة وعدد من التربويين والمختصين، وذلك لنسختها السابعة تحت شعار «كلنا نقدرك»، وذلك في مقر المحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب محافظ جدة عن سعادته بالنجاح الذي تحقق لهذه الجائزة خلال النسخ السابقة وتطويرها عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن رسالة المعلم والمعلمة نبيلة وحتماً علينا كمجتمع دعمهم وتقديرهم ومكافأة المتميزين منهم، فيما قدّم رئيس مؤسسي الجائزة شكره لمحافظ جدة على دعمه اللامحدود لهذه الجائزة ومتابعته لمستجداتها.

وخلال الاجتماع، اُستعرِضت آلية التسجيل في الجائزة وإعداد وتجهيز الملفات ورفعها إلكترونياً، وكذلك الملفات المُرشحة وآلية تقييم اللجنة الفنية والزيارات الميدانية للمرشحين، بالإضافة للجنة تحكيمها وحفل إعلان الفائزين والفائزات.

الجدير ذكره، أن الجائزة هي إحدى مبادرات محافظة جدة، وتساهم في دعم العملية التعليمية وتحفيزها بالمحافظة، مما يكون له الأثر الإيجابي على المجتمع عامة وجدة خاصة.