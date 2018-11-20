شكرا لقرائتكم خبر عن برامج تدريبية ولقاءات تعريفية في ختام «أسبوع ريادة الأعمال» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح شبرق (جدة)

شارك قسم التقنية الإدارية بالكلية التقنية للبنات بالطائف في فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، عبر تقديم برامج تدريبية ولقاءات تعريفية عن ريادة الأعمال، بالتعاون مع الجهات الداعمة لريادة الأعمال متمثلة في بنك التنمية الاجتماعية، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، ومدارس التعليم العام للمرحلة الثانوية.

وتهدف المشاركة إلى تحقيق مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في رؤية 2030 لدعم المشروعات الريادية، برفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 إلى 30 في المئة، وتعزيز ثقافة العمل الحر بين المتدربات والخريجات، إضافة إلى نشر ثقافة الريادة والإبداع بينهن وتمكينهن من خلق فرص عمل جديدة عن طريق تأسيس مشاريعهن الخاصة.

وبلغ العدد الإجمالي في البرامج المقدمة 400 مستفيدة تم إلحاقهن بدورة «حددي فكرة مشروعك» المقدمة من معهد ريادة الأعمال الوطني، وورشة عمل «نشر ثقافة العمل الحر» المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، وكذلك اللقاءات التعريفية التي أُقيمت بالتعاون مع مدارس التعليم العالم للمرحلة الثانوية.