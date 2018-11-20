شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يصل منطقة الجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الجوف)

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم إلى منطقة الجوف.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين، مطار الجوف، كان في استقباله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما كان في استقبال الملك ، أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، ونائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز .

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين،المستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان ، و نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية في منطقة الجوف، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.

قد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من : الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز ، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز ، والأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب ، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معيته ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول سهيل بن صقر المطيري.