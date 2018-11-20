شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل منطقة الجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى منطقة الجوف مساء اليوم.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله المطار، أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وعدد من كبار المسؤولين.

وقد وصل بمعية ولي العهد، المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز .