شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد وسيلفي الفرح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) عند لقاء ولي العهد الأمير عند لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ترتسم ابتسامة الفرح على وجوه كل من يسعد بالتقاط الصور معه، وفي زيارته الأخيرة له مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنطقة تبوك لافتتاح عدد من المشاريع التنموية في المنطقة لم تخلو زيارة ولي العهد من الصور التي حرص أهالي المنطقة على التقاطها معه، لتبين مدى سعادتهم وفرحتهم بلقائه. وهي ليست المرة الأولى التي يحرص فيها ابناء الوطن على التقاط صور السيلفي مع ولي العهد فأينما حل يجد مئات الشباب والاطفال يطلبون التصوير معه.



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