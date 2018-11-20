شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر منطقة تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (تبوك)

غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم منطقة تبوك .

وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته، أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية في منطقة تبوك.

وقد غادر بمعية سمو ولي العهد، المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز .