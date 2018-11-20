شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي أسر شهداء الواجب ناقلاً لهم اعتزاز الملك سلمان بتضحياتهم المشرفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (تبوك)

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم بعدد من أسر شهداء الواجب في منطقة تبوك.

ونقل ولي العهد لهم خلال اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واعتزازه بما قدمه شهداء الواجب من تضحيات مشرفة وشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن، وتأكيده على الاهتمام بأسر الشهداء.

وأكد ولي العهد أن التضحيات التي قدمها أبطال قواتنا العسكرية محل فخر واعتزاز الجميع، سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

من جانبهم عبر أسر الشهداء عن شكرهم لما يحظون به من رعاية كريمة من القيادة الرشيدة وفخرهم بما قدمه أبناؤهم من تضحيات في سبيل دينهم ووطنهم .

حضر اللقاء قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ، والمستشار بالديوان الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، و وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، و نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس الشؤون الخاصة بمكتب وزير الدفاع خالد الريس، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، وكبار المسئولين العسكريين في المنطقة الشمالية .