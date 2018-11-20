شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يطلع على الاستعداد القتالي والجاهزية العملياتية والتدريبية للقطاع الشمالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (تبوك)

قام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم بزيارة لقاعدة الملك فيصل الجوية في المنطقة الشمالية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مركز العمليات بالقاعدة قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع وعدد من كبار المسؤولين.

وترأس ولي العهد إيجازاً تم خلاله اطلاع على الاستعداد القتالي والجاهزية العملياتية والتدريبية للقطاع الشمالي من أطقم جوية وفنية وطائرات ومعدات، كما اطلع على أهم منجزات القاعدة الجوية لعام ( 1439هـ ).

وفي نهاية الإيجاز قدم ولي العهد شكره وتقديره لمنسوبي قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي على ما يقدمونه لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.