شكرا لقرائتكم خبر عن العميد الدويش: زيارة الملك سلمان للجوف تُجسد تلاحم القيادة مع الشعب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

عبَّر مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الجوف العميد سعود بن بندر الدويش، عن الفرحة الغامرة التي تمتزج بالفخر والاعتزاز في منطقة الجوف، بمناسبة الزيارة الكريمة والميمونة من قِبل ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمنطقة، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بكافة مناطق المملكة.

وتزدان منطقة الجوف بأبهى حللها وتخرج بكامل زينتها لاستقبال ملك القوة والشموخ الملك سلمان بن عبد العزيز، في زيارة تحمل في طياتها كل معاني الأبوة والمسؤولية، وتعد بمستقبل مشرق وزاهر، وتجسد مدى التلاحم الوثيق بين أبناء هذا الوطن الغالي قيادة وشعباً.

وأضاف الدويش: «هذه الزيارة ليست بالغريبة على قادتنا الذين عودونا على مثل تلك الزيارات التي تحمل في طياتها الخير والنماء، وتأتي لتفقد أحوال شعبهم والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم من قطاعات الدولة كافة، حيث يولي خادم الحرمين وولي عهد الأمين أهمية بالغة لمناطق ومحافظات المملكة، ويتجلى هذا الأمر في توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز التي تتلمس حاجات المواطنين عن قرب، وتقدم كل ما من شأنه تسهيل سبل حياتهم وتحقيق سعادتهم وراحتهم».

وتابع: «أهلاً بك يا سيدي، ومرحباً بك بين أبنائك الذين منحتهم الفرصة للتعبير عن مشاعر الحب والوفاء والولاء لقادتهم الأوفياء الذين غمروهم بفيض المشاعر وصادق العطاء».