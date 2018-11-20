السعودية | خادم الحرمين يصل منطقة الجوف

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، إلى منطقة الجوف.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين، مطار الجوف، كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في استقبال الملك سلمان الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، إضافة إلى الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية في منطقة الجوف، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.