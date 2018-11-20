شكرا لقرائتكم صور.. محافظ المجاردة يطالب بتطوير مهرجان العسل الكبير وشارع الفن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - طالب محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض رئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية بتطوير مهرجان العسل الكبير وشارع الفن .

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس اجتماع لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة، بحضور أصدقاء اللجنة, وذلك لمناقشة الاستعدادات لمهرجان المجاردة الشتوي لهذا العام, الذي ينطلق بعنوان “المجاردة أجمل” وإعداد برنامج الفعاليات التي ستحتضنها المجاردة.

وناقش المحافظ استعداد اللجان المنظمة لمهرجان العسل ومهرجان المجاردة, مشيرًا إلى أن المهرجان يشتمل على عدد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان من أمسيات ثقافية وشعبية وفنية مقدمًا شكره لأعضاء اللجنة على حرصهم ومشاركتهم الفاعلة طيلة فعاليات المهرجان, وبذل المزيد من الجهد والعطاء لتواصل المحافظة نجاحاتها المميزة في الأعوام الماضية.

لماذا يطلب حساب متابعات الخليج 365 المرفقات من متقدمين والبعض الآخر لا؟!



وزير العدل يوجه محكمة التنفيذ في تبوك بسرعة إنفاذ توجيه الملك



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.