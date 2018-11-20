شكرا لقرائتكم بالأسماء.. نقل ١٠٦ معلمين ومعلمات للمستوى السادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

جدة - خالد شويل - 1 ابتهال بنت عبدلله بن محمد السلوم 2 احمد بن قناعي بن محمد معجمي 3 البندري بنت عبدالله بن فايز المدرع 4 الجازي بنت عبدالعزيز بن نائف الحربي 5 امل بنت احمد بن حسن المهدواي 6 امل بنت سعيد بن مسعود القحطاني 7 امل بنت مساعد بن عطية الكثيري 8 أمل بنت صالح بن عبدالله العمري 9 أمل بنت عثمان بن علي الركبان 10 أمل بنت فهد بن ضويان السحيمي 11 أيمن بن ظلامي بن جبران ظلامي 12 بادي بن محمد بن مفرج الدوسري 13 بتول بنت علي بن عثمان العتيبي 14 بندر بن محمد بن راشد الملحم 15 تركي بن محمد بن عبدالله ال حسين 16 تغريد بنت عبدالله بن إبراهيم الربيعان 17 حسام بن عبدالله بن حسن المالكي 18 حسن بن عابد بن يحيى الحازمي 19 حسين بن سالم بن سعيد بن غفره 20 حمد بن فهد بن سماح العنزي 21 خالد بن فهد بن لافي الشمري 22 خالد بن ناصر بن سعيد القحطاني 23 خالد بن ناصر بن صالح البطاح 24 خضر بن حمزة بن عقيل الزيلعي 25 خلود بنت إسحاق بن إبراهيم بخاري 26 راشد بن عبدالله بن ناصر العتي 27 رقية بنت محمد بن مهدي الشهري 28 سالم بن معيض ال قاسم القحطاني 29 سامي بن سعد بن احمد ال محزوم الكثيري 30 سعد بن نياف بن مفرس العتيبي 31 سلمي بنت مطلق بن علي المالكي 32 شجاع بن دريهم بن شجاع الدوسري 33 شداد بن ناصر بن شداد ال فطيح 34 شعاع بنت عبدالله بن دهيمش العنزي 35 شيخه بنت محمد بن سالم القحطاني 36 صيته بنت معيض بن شجاع العماج 37 طارق بن نفاع بن عويقل السلمي 38 عارف بن دوخي بن عمر الهديرس 39 عالية بنت محمد بن سعيد ال عايض عسيري 40 عبد الله بن مبارك بن سعد القحطاني 41 عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالله الشمسان 42 عبدالرحمن بن محمد بن راشد معدي 43 عبدالله بن علي بن احمد الشهري 44 عبدالله بن احمد بن علي الغامدي 45 عبدالله بن أحمد بن علي الزهراني 46 عبدالله بن سليمان بن فريح الشمري 47 عبدالله بن علي بن سعد الشهراني 48 عبدالله بن فلاح بن ضاوي المطيري 49 عبدالله بن محمد بن محه عبدلي 50 عبدالله بن مدعث بن عبدالله آل صويان 51 عبدالله بن مشلوي بن محمد العلوي 52 عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن عثمان الطيار 53 عبير بنت عبدالعزيز بن مطر الحاسري 54 عزيزة بنت فرحان بن دبسان الزاندي 55 علي بن احمد بن علي الإحمري 56 علي بن هاشم بن محمد الراشدي 57 علي بن يحيى بن حسين صميلي 58 عهود بنت عبدالمحسن بن بريكان الجعيد 59 عهود بنت متعب بن مزعل الرويلي 60 عواطف بنت فالح بن سالم البلوي 61 عيد بن حرمل بن سعيد القحطاني 62 غالية بنت محمد بن عقاب المطيري 63 فاطمه بنت سعيد بن موسي الشهراني 64 فالح بن محمد بن عبدالله الدوسري 65 فواز بن سند بن سفر المديني القرشي 66 فواز بن عبيدالله بن عبدالله الثبيتي 67 فوزية بنت محمد بن عبدالخالق العسيري 68 ماهر بن سعد بن سلطان السطان 69 مثايل بنت صلاح بن علي الحربي 70 محمد بن حسين بن علي الدعيجي 71 محمد بن علي بن حسين ال مسيري 72 محمد بن مشعف بن عبدالرحمن القحطاني 73 محمد بن يحي بن ظافر ال كاسي 74 محمد بن يحيى بن سلمان الخالدي المالكي 75 مرشد بن ردة بن عسكر العتيبي 76 مساعد بن صبر بن مفرح الشمري 77 مطلق بن سعد بن احمد البراق الثبيتي 78 معيض بن سمحان بن احمد الشهري 79 ملاك بنت سعودبن محمد العويفي 80 منال بنت ضاحي بن سالم الجهني 81 منى بنت عبدالله بن محمد المشاري 82 منيرة بنت عبدالعزيز محمد السعود 83 مها بنت احمد بن حسين زهراني 84 مهاء بنت سالم بن حسين اليامي 85 ناصر بن فهد بن محمد ال قميش الهويمل 86 نجلاء بنت عبدالعزيز بن عبدالكريم العبدالله 87 ندى بنت خليفه بن سليمان الخليفه 88 نعمت بنت عثمان بن عثمان الغامدي 89 نورا بنت سعد بن سفر السبيعي 90 نورة بنت فارس بن عبدالله الشهري 91 نورة بنت حمود بن سعيد اليامي 92 نورة بنت عبد الله بن حزام الشهراني 93 نوره بنت محمد بن يحي حافظ 94 نوره بنت مفلح بن غافل العتيبي 95 نوفه بنت حمدان بن ناصر الحديدي 96 هالة بنت خيران بن خالد الصقر 97 هدى بنت رحيل بن ضويعن الحويطي 98 هدى بنت علي بن ناصر الكثيري 99 هند بنت عبدالعزيز بن عبدالله البابطين 100 هند بنت عبدالله بن سليمان الجاسر 101 هيا بنت عايض بن عاطف القحطاني 102 هيثم بن مداوس بن سعيد الشمراني 103 هيفاء بنت جارالله بن معيض المالكي 104 هيله بنت علي بن دخيل الحربي 105 وليد بن خالد بن عبدالحميدزين العابدين 106 يسرى بنت حمد بن حميد الرفاعي

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