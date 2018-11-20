شكرا لقرائتكم صور.. مشهد مهيب في تشييع الشهيد السلامي بدرب جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ، بعد صلاة عصر اليوم بجامع قرية خبت بن جبران التابعة لمركز الشقيق في محافظة الدرب، صلاة الميت على الشهيد العريف موسى شار عزيز سلامي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي.

ونقل القصيبي، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر ذوو الشهيد سلامي ، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف والكرامة ، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

أدى الصلاة مع وكيل الإمارة، رئيس مركز الشقيق حسين العقيلي وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي وزملاء الشهيد.

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