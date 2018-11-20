شكرا لقرائتكم الجوف ترحب بزيارة الملك.. أسفرت وأنورت.. واستهلت وأمطرت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عبر العديد من أهالي الجوف عن سعادتهم بالزيارة الميمونة التي سيقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واستبشر المواطنون خيرًا مع الإعلان عن موعد الزيارة فازينت الجوف وانتظرت وصول بشائر الخير مع مقدم المليك وولي عهد الأمين.

ومن المقرر أن يدشن خادم الحرمين ويضع حجر الأساس للعديد من المشروعات التنموية في منطقة الجوف كما سيحضر حفل الاستقبال الذي سيعده أهالي الجوف بهذه المناسبة.

وتوشح مبنى أمانة منطقة الجوف اللون الأخضر ابتهاجاً بزيارة خادم الحرمين للمنطقة الجوف.

وعبر وسم الجوف ترحب بزيارة الملك قال حساب قوات أمن المنشآت :” منسوبو قوات أمن المنشآت بمنطقة الجوف يرحبون بخادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين في الزيارة الميمونة لمنطقة الجوف “.

كما عبر منسوبو الأحوال المدنية عن سعادتهم بهذه الزيارة عبر تغريدة جاء فيها : “منسوبو الأحوال المدنية بمنطقة الجوف يرحبون بخادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين في الزيارة الميمونة لمنطقة الجوف”.

وقال أستاذ الإعلام عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العناد: “أهلا بكما في الجوف …. أسفرت وأنورت … واستهلت وأمطرت ”

أما أبوريان الرويلي فأنشد قائلًا:

عم الفرح بالجوف وأهالي الجوف

بقدومكم يا سيد الفرح زان

أنت الذي بالطيب والجود معروف

ملك ملوك الحزم والعزم سلمان

بوجودكم والله مانطري الخوف

والمملكة بقيادتك أمن وأمان

حنا لكم يا سيدي درع وسيوف

وأنتم لنا يا سيدي دوم مزبان

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