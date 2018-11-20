شكرا لقرائتكم خبر عن بن معمر: كلمة الملك سلمان نبراساً متجدداً يُستضاء به والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكّد المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، المشرف العام على مشروع سلام للتواصل الحضاري، على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، واعتبرها نبراساً متجدداً يُستضاء الوطن والمواطنون به كل عام.

وأشار بن معمر إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به كلمة قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من المواطنين، والاستئناس بما تحمله من توجيهات وتوجهات المملكة المستقبلية، بتوفيق من الله وبإرادة حازمة سامية كريمة، وبإدارة شابة رائدة لولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأشار في هذا الخصوص إلى دلالاتها التي تؤكّد وتؤسّس أُطراً واضحة محدَّدة المعالم لنهضة الوطن ورفاهية المواطن، وكل ما من شأنه توفير سبل العيش الكريم له ولأبنائه، ومستقبل أجيال المملكة القادمة، والاستثمار في الإنسان باعتباره المحرّك الرئيس للتنمية والتقدم، وإتاحة فرص المشاركة للشباب في إطار مرسوم يجعل من التنمية المستدامة وتحقيقها ضرورة وطنية تضمن لوطننا الكريم العزة والنماء.

ولفت ابن معمر إلى تأكيد الكلمة السامية على الملامح العامة في الشراكة الاستراتيجية للمملكة مع الدول الصديقة، وإبراز أدوارها المحورية على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، وتعظيم مكانتها وثقلها، وتوكيد سياستها الحكيمة المتوازنة المرتكزة على ثوابتنا الشرعية والوطنية.

ولفت إلى سياسة المملكة الخارجية القائمة على الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي بأسره؛ تحقيقًا للسلم والأمن العالميَيْن، وتعزيزًا لقيم التسامح وترسيخًا لمبادئ التعايش؛ وتكريسًا لمفاهيم وثقافة الاعتدال والوسطية، مؤكّدًا جهود المملكة وإنجازاتها الحضارية في بناء السَّلام، وتوكيد التنوع الثقافي وتعزيز العيش المشترك محليًا ومع جميع شعوب العالم.

وفي ختام تصريحه، دعا جميع أبناء وبنات الوطن بتنوع تخصصاتهم واختلاف أعمالهم إلى اتخاذ مضامين هذه الكلمة السامية وتوجيهاتها وثيقة عمل وحافز تدفع الجميع نحو بذل المزيد من الجهد بإخلاص، وابتكار وإبداع لتحقيق تطلعات قياداتنا الرشيدة وطموحات شعبنا الكريم في المشاركة الوطنية الفاعلة لمساندة مشاريع الوطن لتحقيق نقلة وطنية تنموية مستدامة ونوعية، والمساهمة في بناء صورة ذهنيه محلية وإقليمية وعالمية تعبر بوضوح عن ما حققته المملكة من إنجازات وما تتمتع به من أمن وأمان.

كما دعا كل من لديه مبادرة من أفراد ومؤسسات تساهم في التعريف بقيادة بلادنا للعالم الاسلامي وترسيخ مكانتها السياسية والاقتصادية، إلى توثيق جميع الإنجازات والنجاحات التي تحققت ومازالت في جميع الميادين، وإبرازها إعلاميًا وثقافيًا في كل المنتديات العالمية، والتواصل في هذا الخصوص مع مشروع سلام للتواصل الحضاري؛ لنتمكن من التواصل مع المنظمات الدولية وتسجيل النجاحات التي حققتها المملكة في جميع المجالات.