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محمد بن مسعود - الدمام - نفى فيصل الشبرمي وكيل أعمال لاعب النصر إبراهيم غالب ما يتردد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول انتقال غالب لناد آخر، خلال فترة الانتقالات الشتوية. وقال الشبرمي: "أستغرب ما يتردد حول انتقال إبراهيم لناد آخر، والحقيقة أن بيننا ونادي النصر عقداً يجب احترامه جملة وتفصيلاً، كما أن رغبة اللاعب هي البقاء لكن الإدارة لم تبدأ مفاوضات التجديد حتى الآن".

الشبرمي: غالب مازال لاعباً نصراوياً.. والمفاوضات لتجديد عقده لم تبدأ صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-20 نفى فيصل الشبرمي وكيل أعمال لاعب النصر إبراهيم غالب ما يتردد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول انتقال غالب لناد آخر، خلال فترة الانتقالات الشتوية. وقال الشبرمي: "أستغرب ما يتردد حول انتقال إبراهيم لناد آخر، والحقيقة أن بيننا ونادي النصر عقداً يجب احترامه جملة وتفصيلاً، كما أن رغبة اللاعب هي البقاء لكن الإدارة لم تبدأ مفاوضات التجديد حتى الآن". 20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440 07:56 PM نفى فيصل الشبرمي وكيل أعمال لاعب النصر إبراهيم غالب ما يتردد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول انتقال غالب لناد آخر، خلال فترة الانتقالات الشتوية. وقال الشبرمي: "أستغرب ما يتردد حول انتقال إبراهيم لناد آخر، والحقيقة أن بيننا ونادي النصر عقداً يجب احترامه جملة وتفصيلاً، كما أن رغبة اللاعب هي البقاء لكن الإدارة لم تبدأ مفاوضات التجديد حتى الآن".

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المصدر : الخليج 365