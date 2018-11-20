"منبر الجامعة" يستضيف عميد البحث العلمي في لقاء مفتوح مع أعضاء وعضوات هيئة التدريس

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محمد بن مسعود - الدمام - يستضيف "منبر الجامعة" بجامعة الملك سعود، عميد البحث العلمي الدكتور خالد بن إبراهيم الحميزي، في لقاء مفتوح مع أعضاء وعضوات هيئة التدريس.
ويدير اللقاء الدكتور تركي العيار، وذلك يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 10 صباحاً في بهو الجامعة، وينقل مباشرة لفرع الطالبات.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على مهام وإنجازات عمادة البحث العلمي، والردّ على أسئلة واستفسارات أعضاء وعضوات هيئة التدريس بجامعة الملك سعود والمتعلقة بالمجال البحثي. والدعوة عامة لجميع أساتذة وأستاذات الجامعة.
"منبر الجامعة" يستضيف عميد البحث العلمي في لقاء مفتوح مع أعضاء وعضوات هيئة التدريسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-20
يستضيف "منبر الجامعة" بجامعة الملك سعود، عميد البحث العلمي الدكتور خالد بن إبراهيم الحميزي، في لقاء مفتوح مع أعضاء وعضوات هيئة التدريس.
ويدير اللقاء الدكتور تركي العيار، وذلك يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 10 صباحاً في بهو الجامعة، وينقل مباشرة لفرع الطالبات.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على مهام وإنجازات عمادة البحث العلمي، والردّ على أسئلة واستفسارات أعضاء وعضوات هيئة التدريس بجامعة الملك سعود والمتعلقة بالمجال البحثي. والدعوة عامة لجميع أساتذة وأستاذات الجامعة.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
07:26 PM
يستضيف "منبر الجامعة" بجامعة الملك سعود، عميد البحث العلمي الدكتور خالد بن إبراهيم الحميزي، في لقاء مفتوح مع أعضاء وعضوات هيئة التدريس.
ويدير اللقاء الدكتور تركي العيار، وذلك يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 10 صباحاً في بهو الجامعة، وينقل مباشرة لفرع الطالبات.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على مهام وإنجازات عمادة البحث العلمي، والردّ على أسئلة واستفسارات أعضاء وعضوات هيئة التدريس بجامعة الملك سعود والمتعلقة بالمجال البحثي. والدعوة عامة لجميع أساتذة وأستاذات الجامعة.
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المصدر : الخليج 365
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