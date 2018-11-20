مكة.. بلدية العمرة تغلق 3 مطاعم أخلّت بمستوى النظافة والاشتراطات الصحية

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أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية المعابدة الفرعية، ثلاثة مطاعم، وتم تطبيق بحقها لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، فيما تواصل البلدية جولاتها الميدانية الرقابية على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية، وأسفر عنها رصد عدة ملاحظات صحية.
جاء ذلك بعد أن قامت الفِرَق الرقابية التابعة للبلدية، بجولات مكثفة على المطاعم ومحلات بيع وتداول المواد الغذائية في حي المعابدة بالعاصمة المقدسة.
وتضمنت الملاحظات المرصودة على تلك المحلات، صحية وبيئية، إلى جانب تدني مستوى النظافة، والإخلال بالعديد من الاشتراطات الصحية الخاصة بتجهيزات المطاعم، وقد جرى إغلاق ثلاثة مطاعم مخالفة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.
مكة.. بلدية العمرة تغلق 3 مطاعم أخلّت بمستوى النظافة والاشتراطات الصحيةهادي العصيمي الخليج 365 2018-11-20
أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية المعابدة الفرعية، ثلاثة مطاعم، وتم تطبيق بحقها لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، فيما تواصل البلدية جولاتها الميدانية الرقابية على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية، وأسفر عنها رصد عدة ملاحظات صحية.
جاء ذلك بعد أن قامت الفِرَق الرقابية التابعة للبلدية، بجولات مكثفة على المطاعم ومحلات بيع وتداول المواد الغذائية في حي المعابدة بالعاصمة المقدسة.
وتضمنت الملاحظات المرصودة على تلك المحلات، صحية وبيئية، إلى جانب تدني مستوى النظافة، والإخلال بالعديد من الاشتراطات الصحية الخاصة بتجهيزات المطاعم، وقد جرى إغلاق ثلاثة مطاعم مخالفة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
07:18 PM
الفِرَق الرقابية نفذت جولات مكثفة في حي المعابدة
أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية المعابدة الفرعية، ثلاثة مطاعم، وتم تطبيق بحقها لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، فيما تواصل البلدية جولاتها الميدانية الرقابية على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية، وأسفر عنها رصد عدة ملاحظات صحية.
جاء ذلك بعد أن قامت الفِرَق الرقابية التابعة للبلدية، بجولات مكثفة على المطاعم ومحلات بيع وتداول المواد الغذائية في حي المعابدة بالعاصمة المقدسة.
وتضمنت الملاحظات المرصودة على تلك المحلات، صحية وبيئية، إلى جانب تدني مستوى النظافة، والإخلال بالعديد من الاشتراطات الصحية الخاصة بتجهيزات المطاعم، وقد جرى إغلاق ثلاثة مطاعم مخالفة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.
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المصدر : الخليج 365
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