- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع وكيل إمارة جازان يؤدي صلاة الميت على "السلامي" شهيد الوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، بعد صلاة عصر اليوم بجامع قرية "خبت بن جبران" التابعة لمركز الشقيق في محافظة الدرب، صلاة الميت على الشهيد العريف موسى شار عزيز سلامي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي.
ونقل "القصيبي" تعازي القيادة الرشيدة لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبر أسرة وذوو الشهيد "سلامي"، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف والكرامة، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
أدى الصلاة مع وكيل الإمارة، رئيس مركز الشقيق حسين العقيلي، وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي وزملاء الشهيد.
وكيل إمارة جازان يؤدي صلاة الميت على "السلامي" شهيد الوطنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-20
أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، بعد صلاة عصر اليوم بجامع قرية "خبت بن جبران" التابعة لمركز الشقيق في محافظة الدرب، صلاة الميت على الشهيد العريف موسى شار عزيز سلامي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي.
ونقل "القصيبي" تعازي القيادة الرشيدة لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبر أسرة وذوو الشهيد "سلامي"، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف والكرامة، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
أدى الصلاة مع وكيل الإمارة، رئيس مركز الشقيق حسين العقيلي، وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي وزملاء الشهيد.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
07:17 PM
أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي
أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، بعد صلاة عصر اليوم بجامع قرية "خبت بن جبران" التابعة لمركز الشقيق في محافظة الدرب، صلاة الميت على الشهيد العريف موسى شار عزيز سلامي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي.
ونقل "القصيبي" تعازي القيادة الرشيدة لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبر أسرة وذوو الشهيد "سلامي"، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف والكرامة، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
أدى الصلاة مع وكيل الإمارة، رئيس مركز الشقيق حسين العقيلي، وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي وزملاء الشهيد.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، وكيل إمارة جازان يؤدي صلاة الميت على "السلامي" شهيد الوطن ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إمارة جازان يؤدي صلاة الميت على "السلامي" شهيد الوطن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .