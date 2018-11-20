وكيل إمارة جازان يؤدي صلاة الميت على "السلامي" شهيد الوطن

محمد بن مسعود - الدمام - أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، بعد صلاة عصر اليوم بجامع قرية "خبت بن جبران" التابعة لمركز الشقيق في محافظة الدرب، صلاة الميت على الشهيد العريف موسى شار عزيز سلامي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي.

ونقل "القصيبي" تعازي القيادة الرشيدة لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر أسرة وذوو الشهيد "سلامي"، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف والكرامة، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

أدى الصلاة مع وكيل الإمارة، رئيس مركز الشقيق حسين العقيلي، وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي وزملاء الشهيد.