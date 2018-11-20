مركز الرعاية النهارية للتوحد بالرياض يطلق برنامجًا تثقيفيًا

محمد بن مسعود - الدمام - لـ60 أسرة من أهالي الحالات الملتحقة بالمركز

أطلق مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة الرياض، برنامجه التثقيفي "الدعم الأسري".

ويستهدف البرنامج، 60 أسرة من أهالي الحالات الملتحقة بالمركز من ذوي اضطراب التوحد.

جاء ذلك، بالتعاون مع مجموعة من الكوادر المتخصصة في مجالات التثقيف الأسري لذوي اضطراب التوحد.

يشتمل البرنامج الذي يمتد لقرابة الشهرين بمعدل مرة واحدة أسبوعيًا على مجموعة من المحاضرات التوعوية، وورش العمل المنفصلة التي تتناول في مجملها كل ما يخص حالات اضطراب التوحد مثل: "دور الآباء في تعليم طفل التوحد"، و"أطفال التوحد واقعهم ومستقبلهم"، و"الوصايا العشر لآباء أطفال التوحد"، وغيرها من المواضيع التي تهدف إلى تثقيف الأهالي بالطرق الصحيحة للتواصل مع أطفالهم من ذوي التوحد والتعامل الأمثل معهم، بما ينعكس إيجابًا على الأسرة والطفل والمجتمع بشكل عام.

كما نظم المركز ورشة تدريبية عن "كيفية استخدام بطاقات التواصل" لـ28 مستفيدة من منسوباته تم خلالها التطرق لعدة محاور أهمها: عرض نبذة عن اضطراب التوحد، وسماته، والتعريف ببطاقات التواصل، وكيفية استخدامها بالشكل الصحيح مع الحالات.

وتخلل الورشة الكثير من التطبيقات العملية والعروض المرئية والإجابة على الاستفسارات كافة من المتدربات في نهاية اللقاء.

تأتي هذه البرامج من منطلق التعاون المستمر بين المركز والأسرة، بما يخدم مصلحة الفئة المستفيدة من خدماته، وتطوير مستوى الكادر العامل معهم .