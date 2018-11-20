طريق الملك بسكاكا يتزين.. طلاب ومواطنون ينتظرون الزائر الكبير

محمد بن مسعود - الدمام - خادم الحرمين وولي عهده ومرافقيهما يصلون خلال الساعات القادمة

يقف آلاف الطلاب يشاركهم عدد كبير من المواطنين على طريق المطار الذي تزين بالأعلام وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

ويعد مجسم دلة القهوة الأبرز في طريق الملك، حيث يتجمع حوله مئات الطلاب لاستقبال الزائر الكبير، معبرين عن ترحيبهم بالملك وولي عهده في الجزء الغالي من الوطن.

ويصل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ومرافقيهما خلال الساعات القادمة، إلى مطار الجوف، يستقبلهم عدد كبير من أهالي منطقة الجوف الذين حضروا للسلام عليهما.