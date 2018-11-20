السعودية اليوم / أمانة جازان تستضيف الاجتماع الخامس لبرنامج مدينتي 2018



جيزان 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

استضافت أمانة منطقة جازان، اليوم ، الاجتماع الخامس لبرنامج " مدينتي 2018" التي تعمل لتطبيقه وزارة الشؤون البلدية والقروية، بمشاركة ومبادرات الأمانات، وذلك بحضور مدير التخطيط الحظري بمركز تحقيق الأهداف بالوزارة الدكتور إبراهيم البطحي، وأمناء أمانات الطائف، والباحة، وعسير ونجران، إضافة إلى أمانة منطقة جازان المستضيفة وقادة المحاور ومديري مكاتب تحقيق الرؤية من الأمانات المشاركة.

وفي بداية الاجتماع القى أمين منطقة جازان المهندس نايف بن مناحي بن سعيدان , كلمة رحب فيها بالحضور، موضحاً أن الاجتماع يهدف إلى الرقي بالعمل البلدي وتطويره لمواكبة الخطط الطموحة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وفق رؤية 2030 , متمنياً أن يخرج هذا الاجتماع بالنتائج المرجوة منه.

بعد ذلك استعرض مدير برنامج مدينتي 2018 المهندس عبدالرحمن العروان، أجندة الاجتماع وذلك بعرض برنامج الاجتماع التفصيلي.

عقب ذلك ألقى مدير التخطيط الحظري بمركز تحقيق الأهداف بالوزارة كلمة بين فيها أن برنامج " مدينتي 2018" يأتي في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، ويمثل هذا البرنامج خطة القطاع البلدي بكافة مكوناته، لتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع يشهده المواطن والمقيم والزائر في حياتهم اليومية بمختلف مدن ومحافظات ومناطق المملكة، من خلال تسهيل الإجراءات والتعاملات للمستفيدين من الخدمات البلدية المقدمة.

عقب ذلك بدأت أمانات الطائف، والباحة، وعسير ونجران، وجازان بعرض إنجازاتها في المحاور الرئيسة للبرنامج , وفي مقدمتها محور الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ومحور تحسين المشهد الحضري في المدن

بعد ذلك انطلقت ورش العمل حيث جرى توزيع جميع الحاضرين من الوزارة والأمانات على فرق عمل لمناقشة جميع تفاصيل محاور البرنامج وخطة عمل نهاية الربع الرابع من العام 2018م شملت " الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين المشهد الحضري والاستدامة المالية والتخصيص وصحة البيئة والرقابة والتحول الرقمي والتفاعل مع المواطنين ومكاتب تحقيق الرؤية وقياس الأداء وتسريع اعمال لجان المشتريات.

// انتهى//

19:46ت م

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جيزان 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واساستضافت أمانة منطقة جازان، اليوم ، الاجتماع الخامس لبرنامج " مدينتي 2018" التي تعمل لتطبيقه وزارة الشؤون البلدية والقروية، بمشاركة ومبادرات الأمانات، وذلك بحضور مدير التخطيط الحظري بمركز تحقيق الأهداف بالوزارة الدكتور إبراهيم البطحي، وأمناء أمانات الطائف، والباحة، وعسير ونجران، إضافة إلى أمانة منطقة جازان المستضيفة وقادة المحاور ومديري مكاتب تحقيق الرؤية من الأمانات المشاركة.وفي بداية الاجتماع القى أمين منطقة جازان المهندس نايف بن مناحي بن سعيدان , كلمة رحب فيها بالحضور، موضحاً أن الاجتماع يهدف إلى الرقي بالعمل البلدي وتطويره لمواكبة الخطط الطموحة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وفق رؤية 2030 , متمنياً أن يخرج هذا الاجتماع بالنتائج المرجوة منه.بعد ذلك استعرض مدير برنامج مدينتي 2018 المهندس عبدالرحمن العروان، أجندة الاجتماع وذلك بعرض برنامج الاجتماع التفصيلي.عقب ذلك ألقى مدير التخطيط الحظري بمركز تحقيق الأهداف بالوزارة كلمة بين فيها أن برنامج " مدينتي 2018" يأتي في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، ويمثل هذا البرنامج خطة القطاع البلدي بكافة مكوناته، لتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع يشهده المواطن والمقيم والزائر في حياتهم اليومية بمختلف مدن ومحافظات ومناطق المملكة، من خلال تسهيل الإجراءات والتعاملات للمستفيدين من الخدمات البلدية المقدمة.عقب ذلك بدأت أمانات الطائف، والباحة، وعسير ونجران، وجازان بعرض إنجازاتها في المحاور الرئيسة للبرنامج , وفي مقدمتها محور الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ومحور تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية ومحور الاستدامة المالية والتخصيص ومحور صحة البيئة والرقابة.بعد ذلك انطلقت ورش العمل حيث جرى توزيع جميع الحاضرين من الوزارة والأمانات على فرق عمل لمناقشة جميع تفاصيل محاور البرنامج وخطة عمل نهاية الربع الرابع من العام 2018م شملت " الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين المشهد الحضري والاستدامة المالية والتخصيص وصحة البيئة والرقابة والتحول الرقمي والتفاعل مع المواطنين ومكاتب تحقيق الرؤية وقياس الأداء وتسريع اعمال لجان المشتريات.// انتهى//19:46ت م0272

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