السعودية اليوم / وزير الصحة العامة والسكان اليمني يناقش مع منظمة الصحة العالمية خطط تطوير القطاع الصحي

عدن 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس
التقى وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور الطاف ميساني.
وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصحي وما تقدمه منظمة الصحة من دعم للقطاع الصحي في اليمن، وما يمكن تقديمه لتحسين الخدمات الصحية، بالإضافة إلی العمل الإغاثي وآخرها ما قدمته المنظمة للمواطنين بالمحافظات اليمنية التي تعرضت لإعصار "لبان".
وناقش وزير الصحة اليمني مع المسؤول الأممي جملة من المشاريع والاحتياجات التي يجب التدخل المباشر فيها من قبل منظمة الصحة.
ودعا باعوم إلى تفعيل مكاتب منظمة الصحة بمراكز الأقاليم وتحديدًا في عدن وحضرموت والحديدة ومأرب من أجل الإشراف المباشر على إيصال المساعدات التي تحتكرها الميليشيا الحوثية على مناطق سيطرتها مما يعرض بعض العلاجات للتلف.
بدوره، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية أن المنظمة تسعى لإحداث نقلة نوعية في تقديم المساعدات في المرحلة المقبلة.
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19:38ت م
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