السعودية اليوم / العاهل الأردني وولي عهد أبوظبي يشهدان توقيع اتفاقية بين البلدين بقيمة 100 مليون دولار

عمّان 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسشهد العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، توقيع اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة ولي العهد الأردنية، بهدف دعم الإبداع والابتكار وقطاع ريادة الأعمال والمشاريع التنموية في الأردن.وبموجب الاتفاقية، يقدم صندوق خليفة لتطوير المشاريع لمؤسسة ولي العهد مبلغًا إجماليًّا يصل إلى 100 مليون دولار مقسمة على عدد من الدفعات، ليتم منحها كقروض ميسرة لروّاد الأعمال والشركات الناشئة وما تمثّله من مشاريع تنموية صغيرة ومتوسّطة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف تمكين سلسلة من المشاريع الريادية من المساهمة في دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز نمو الاقتصاد الأردني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.// انتهى //19:33ت م0267