السعودية اليوم / استشهاد مقدسي متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية

عام / استشهاد مقدسي متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية
القدس المحتلة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس
استشهد اليوم مقدسيٌّ متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع المنصرم.
وأعلن عن استشهاد الفتى المقدسي عبدالرحمن أبو جمل، من سكان بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص الحي على الفتى أبو جمل الأسبوع المنصرم، قرب مستوطنة بجبل المكبر، بدعوى تنفيذه عملية طعن في المنطقة، وجرى نقله إلى مستشفى "شعاريه تصيدق" غربي القدس للعلاج، وأعلن الأطباء عن استشهاده مساء اليوم.
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19:32ت م
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